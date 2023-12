Redação Jornal do Tocantins

Um acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira, 8, na Avenida JK, no centro de Palmas, entre dois carros e uma moto deixou um motociclista em estado grave. Ele foi levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP).

Um dos veículos envolvidos é uma caminhonete da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec).

Um operador de perfuratriz de 33 anos, que pediu para não ser identificado, viu o acidente a partir da faixa do meio, onde dirigia, e conta que a caminhonete da agência estava parada. “O motociclista vinha atrás de mim e foi ultrapassar pela esquerda. A caminhonete estava parada, ele bateu no canto dela e depois no meu carro e caiu”.

Agentes de trânsito da Secretaria da Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) estiveram no local para controlar o tráfego. Até o momento em que a equipe do JTo estava no local, foi confirmado o envolvimento de três veículos: uma motocicleta e duas caminhonetes.

A vítima, um homem ainda não identificado, foi levado em estado grave para o Hospital Geral de Palmas (HGP). Além dos agentes de trânsito, a Polícia Militar, perícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estiveram no local do acidente.

Em nota, a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) informou que “lamenta profundamente” o acidente e que “acompanha o trabalho da perícia no local e também o estado de saúde do condutor da motocicleta “.

O JTo também solicitou informações à Polícia Militar e à Adapec e aguarda retorno.