Vida Urbana Acidente envolvendo caminhonete do Naturatins deixa três pessoas mortas na BR-153 Batida entre o carro de instituto e um veículo de passeio ocorreu na altura do Km 308, perto de Presidente Kennedy; duas crianças seguem internadas em estado grave

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma caminhonete nesta sexta-feira, 16, na BR-153, deixou pelo menos três pessoas mortas. De acordo com o portal G1 Tocantins, o acidente ocorreu na altura do km 308, perto de Presidente Kennedy e duas crianças que estavam no carro de passeio foram socorridas e encaminhadas ao hospital em estado grave. Segundo o portal...