Redação Jornal do Tocantins

No domingo, 16, por volta das 17h20, ocorreu um acidente com um caminhão e uma viatura da Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização com radar portátil.

Conforme o relatório policial, o acidente ocorreu em Paraíso do Tocantins, na altura do km 511 da BR-153.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dois caminhões reduziram bruscamente a velocidade próximo ao local fiscalizado, um deles saiu da pista e bateu na viatura estacionada.

Ainda segundo o relatório, não havia ninguém no veículo policial no momento da batida, que não deixou feridos.