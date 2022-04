Vida Urbana Acidente envolve caminhão, caminhonete e carro na TO-080 Colisão ocorreu no trecho entre Paraíso do Tocantins e o distrito de Luzimangues

Um acidente envolveu três veículos nesta quarta-feira, 13, na TO-080, entre Paraíso do Tocantins e o distrito de Luzimangues, de Porto Nacional. Pelo menos uma pessoa ficou ferida no acidente registrado por volta das 6 horas. Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão carregado com vergalhões de ferro contou que trafegava pela rodovia, quando um car...