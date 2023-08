Acidente entre um caminhão, um carro e o ônibus do cantor Murilo Huff, ocorreu na terça-feira, 3, por volta das 20hs, no km 208 da BR-153, em Nova Olinda, região norte do estado.

Conforme o Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram que um caminhão teria colidido contra um carro e logo em seguida o ônibus da banda do cantor Murilo Huff bateu na traseira do veículo.

Ainda segundo as equipes, quando chegaram no local o condutor de 51 anos, do carro já havia sido socorrido e levado ao hospital regional da cidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com ferimentos leves.

Conforme a corporação, ninguém da banda do cantor que estava no ônibus ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e o ônibus da banda foi liberado.