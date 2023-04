Redação Jornal do Tocantins

Um ônibus e dois caminhões se envolveram em um acidente que deixou cinco pessoas feridas. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser socorrida com a ajuda de funcionários da concessionária que administra o trecho. As outras quatro pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas a hospitais em Gurupi.

O acidente ocorreu por volta de 15h10, na BR-153, entre Cariri do Tocantins e Figueirópolis,na quarta-feira, 5. O trânsito ficou parcialmente interditado, funcionando por meio do pare e siga. A pista foi liberada aproximadamente às 16h50.

De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, a concessionária já teria levado a vítima que tinha ficado presa às ferragens à Unidade de Pronto Atendimento de Gurupi.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as outras quatro vítimas foram conduzidas ao hospital antes da equipe de bombeiros militares chegar ao local.