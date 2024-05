Vida Urbana Acidente entre motos deixa dois homens mortos e uma mulher ferida Batida aconteceu em um trecho da BR-153 que passa por Colinas do Tocantins. Vítimas tinham 25 anos

Um acidente envolvendo duas motos provocuou a morte de dois homens na BR-153, em Colinas do Tocantins, e deixou uma mulher ferida. A batida foi no km 237 da rodovia, na madrugada deste sábado (25), pouco depois das 2h30. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as vítimas são Patricio de Sousa Vieira e Ricardo Augusto Leite de Aguiar. Os dois tinham...