Redação Jornal do Tocantins

Na manhã desta sexta-feira, 14, por volta das 8h, um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um carro, na Avenida Teotônio Segurado, entre as avenidas LO-19 e LO-21, deixou uma mulher ferida na capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), agentes de trânsito e transportes realizaram o atendimento da ocorrência e segundo informações, após frenagem do carro, a motocicleta teria batido na traseira do veículo.

Ainda conforme a Sesmu, quando os agentes chegaram ao local, encontraram apenas a moto. A condutora sofreu ferimentos leves e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital.

Após o término da ocorrência, a pista foi liberada para o tráfego.