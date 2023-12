Um acidente interrompeu uma captação de múltiplos órgãos após uma moto e um carro oficial da Secretaria Estadual de Saúde (SES-TO) colidirem próximo ao Hospital Geral de Palmas (HGP), na noite de quarta-feira, 13. O motociclista morreu no local e um passageiro ficou gravemente ferido

Em nota da SES, um carro oficial da Pasta transportava uma equipe de saúde de Brasília, que veio ao Tocantins para uma captação de múltiplos órgãos, quando foi colidido por uma moto.

Devido a colisão a captação teve que ser suspensa e apenas as córneas foram doadas e retiradas pela equipe do HGP. O doador foi um paciente de 36 anos, diagnosticado com morte encefálica. E a equipe de saúde de Brasília já retornou, afirmou a SES.

A SES-TO informou ainda que as famílias do paciente internado e do doador seguem acompanhadas pelas equipes do HGP, com todo o suporte necessário. Uma equipe do Núcleo de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalhador (NASST) trabalha no suporte do motorista que conduzia o carro da Pasta.

A viaturas da Superintendência de Trânsito e Transporte Agentes de Trânsito e Transporte de Palmas (ATTM)esteve no local do acidente.

A Secretaria da Segurança Pública informou que a ocorrência foi registrada na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Palmas e a perícia no local foi realizada. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito.

O Jto acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar e aguarda mais informações.