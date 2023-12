Redação Jornal do Tocantins

Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, 22, na TO-040, em Dianópolis, entre um carro Fiat Strada e uma moto Honda CG 125, deixou duas crianças e um adolescente feridos. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo a corporação, o acidente ocorreu próximo ao rio Gameleira. No local, o motorista do carro e o motociclista recusaram atendimento. Não há informações de como ocorreu o acidente.

Uma criança de 11 anos, que estava na garupa da moto foi encontrada deitada, estava consciente, orientada e apresentou dores na região lombar. Os bombeiros realizaram avaliações no local e a colocaram na prancha.

Outras duas vítimas que estavam como passageiras do carro, um adolescente de 16 anos e uma criança de 11, estavam andando pelo local, conscientes e orientadas. As duas passaram por avaliação no local e foram levadas ao hospital em Dianópolis.

O Jornal do Tocantins procurou a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e aguarda retorno.