Um motociclista ficou ferido durante um acidente entre a moto que ele pilotava e uma caminhonete prata, na manhã deste sábado, 6, na BR-153, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do Estado.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), ao chegar no local a equipe encontrou o motociclista consciente. O motorista do carro não teve ferimentos.

O condutor da caminhonete relatou aos bombeiros que os dois trafegavam no mesmo sentido pela BR-153, quando o motociclista realizou uma ultrapassagem e o motorista fazia uma conversão para entrar na via marginal da rodovia, quando colidiram.

Ainda conforme o relato, o motociclista foi lançado para o canteiro da pista.

De acordo com os bombeiros, após avaliações no condutor da motocicleta, a equipe constatou uma fratura fechada na tíbia, do membro inferior esquerdo, e realizou imobilização com tala, além de tratamento com curativos nos ferimentos na perna fratura e na mão esquerda.

Após procedimentos de atendimento pré-hospitalar no local, e coleta de informações, a guarnição seguiu com o paciente para o Hospital Regional de Paraíso para entregá-lo à equipe médica de plantão.