Redação Jornal do Tocantins

Uma mulher de 34 anos morreu após acidente entre uma moto e um caminhão caçamba na manhã de sábado, 16, por volta das 11h, em Lagoa da Confusão. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a moto era conduzida pela vítima, que levava na garupa sua sogra de 57 anos, que teve ferimentos leves.

Segundo a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local encontraram a condutora em condições críticas. As duas mulheres foram socorridas e levadas para o Hospital Regional de Paraíso, mas a mulher veio a óbito. A sogra da vítima ficou com ferimentos leves.

O Núcleo de Medicina Legal de Paraíso foi acionado e recolheu o corpo da vítima para a realização da necropsia. A perícia também compareceu ao local do acidente e realizou os trabalhos.

De acordo com a SSP, o condutor do caminhão envolvido no acidente foi levado para a 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil, onde foi ouvido pela autoridade policial plantonista e liberado para responder em liberdade.

O caso será investigado pela 58ª Delegacia de Lagoa da Confusão para apontar as causas e a dinâmica do acidente.