Vida Urbana Acidente entre duas motocicletas deixa um homem morto na Palmas Brasil Norte O outro motociclista ferido foi levado para a UPA Norte

Um grave acidente entre duas motos ocorreu na noite do último sábado, 18, na Palmas Brasil Norte, ou Avenida NS-8, na Capital, e deixou um mototaxista morto por volta das 20 horas. De acordo com a Polícia Militar (PM), o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros chegaram a atender as vítimas, mas uma delas não resistiu e morreu quando estava a...