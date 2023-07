Redação Jornal do Tocantins

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos de passeio no setor Serrano I em Paraíso, neste sábado, 8, deixou o motorista Alan Kardec Monteiro preso no interior do veículo que conduzia, um Renault Sandero, conforme informou o Corpo de Bombeiros Militar.

A colisão ocorreu por volta das 12h, na avenida Transbrasiliana e ao atenderem a ocorrência, militares do 8º Batalhão de Polícia Militar acionaram o socorro.

O condutor do outro veículo envolvido no acidente, deixou o local antes da chegada dos socorristas, segundo informaram populares aos Bombeiros. O veículo ficou caído em uma ribanceira.

O motorista ferido foi desencarcerado pelos Bombeiros e foi imobilizado com estabilização da coluna cervical e retirado com o auxílio de uma prancha rígida. A vítima não apresentava ferimentos graves aparentes e foi encaminhada ao Hospital Regional de Paraíso.