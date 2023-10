Redação Jornal do Tocantins

Um acidente entre dois caminhões deixou o motorista identificado como Domingos Ribeiro Lima ferido na BR-153, próximo ao trevo de Bandeirantes, a 47 quilômetros de Colinas do Tocantins, região noroeste do Estado, na madrugada desta sexta-feira, 27, por volta de 1h.

O outro motorista de 31 anos, envolvido no acidente informou ao Corpo de Bombeiros Militar (CBM) que estava parado e de repente sentiu uma grande batida no fundo do seu veículo.

Segundo a equipe, ele parou na rodovia porque seu caminhão havia quebrado.

De acordo com o CBM, quando os militares chegaram ao local, encontraram colegas tentando retirar a vítima do caminhão. Os bombeiros montaram a linha de desencarceramento e começaram o trabalho para tirar a vítima das ferragens.

O motorista estava consciente e verbalizava durante a operação. Ele estava com um corte e fratura no pé direito.

Conforme a corporação, a vítima se queixava de dores na região das costelas e sede. A equipe mobilizou o membro fraturado e na prancha rígida transportou o motorista ao hospital e o deixou sob os cuidados médicos.

O outro motorista envolvido no acidente, não precisou de atendimento.

Ainda de acordo com os bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a situação e continuou no local após a saída da equipe de socorristas.