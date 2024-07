Acidente entre carros em lombada recém-instalada causa incêndio e mata uma pessoa; Vídeo

Você se interessou por esta matéria? Acessar Conta É só colocar login e senha

Uma pessoa morreu após um acidente de trânsito ocorrido no início da tarde deste sábado (27), no perímetro urbano da BR-010. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida do tipo colisão traseira aconteceu em uma lombada física recém-instalada no local. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO) informou que o condutor da camionete, ainda não identificado, foi socorrido p...