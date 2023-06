Redação Jornal do Tocantins

Um acidente de trânsito entre um carro e motocicleta deixou uma mulher morta e um homem ferido, na TO-010, no km 8, em Palmas, por volta da meia-noite desta quarta-feira, 14.

De acordo com informações da Polícia Militar, quando a equipe chegou no local, o homem de 51 anos relatou à polícia que se deslocava sentido Lajeado/Palmas e a mulher que estava em uma motocicleta em sentido contrário, quando ela invadiu sua faixa e colidiu frontalmente.

Ainda de acordo com a corporação, o homem teve apenas dor no tórax e escoriações nos braços devido a estilhaços de vidros, e foi conduzido para o Unidade de Pronto Atendimento Norte para procedimentos médicos.

A perícia técnica e o Instituto Médico Legal estiveram no local. Os veículos foram recolhidos ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito por estarem com o licenciamento atrasado.