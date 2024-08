Vida Urbana Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa ferida na ponte sobre o lago de Palmas Segundo os bombeiros, a vítima apresentava fratura no fêmur, no ombro e escoriações na cabeça

Um homem de 52 anos ficou preso às ferragens do carro após um acidente com um caminhão na ponte sobre o lago de Palmas. A batida entre os dois veículos aconteceu por volta das 22h desta quarta-feira (31). No local, o motorista do caminhão, um homem de 48 anos, informou a Polícia Militar (PM) que trafegava no sentido Palmas a Luzimangues quando viu o carro em dir...