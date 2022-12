Vida Urbana Acidente entre caminhonete e caminhão deixa idoso ferido ferido na BR-153 Capotamento aconteceu no trecho da rodovia próximo ao município de Barrolândia

O motorista, de 70 anos, ficou ferido após a sua caminhonete, com placa de Paraíso do Tocantins, bater em um caminhão modelo semi-reboque e capotar. A batida dos veículos aconteceu na madrugada deste sábado, 10, por volta das 02h33, na BR-153, no trecho da rodovia que dá acesso à Barrolândia. O Corpo de Bombeiros informou que encontrou o condutor dentro do veículo, lúcido, mas c...