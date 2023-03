Um acidente de trânsito entre uma camionete e um caminhão na BR-153 deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo, 26. A passageira da caminhonete, de 21 anos, ficou presa às ferragens e o motorista do carro, de 22 anos, foi levado para o hospital. O acidente ocorreu em Araguaína, região norte do Estado, por volta das 6h. O motorista do caminhão de 45 anos, saiu ileso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), uma caminhonete colidiu na traseira de um semi-reboque de um veículo pesado. No local do acidente, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) transportou o condutor da caminhonete ao Hospital Regional de Araguaína.

A passageira da caminhonete, estava consciente e apresentava alguns ferimentos pelo corpo. Para retirá-la das ferragens, o CBM utilizou desencarcerador e forçou a abertura da porta da passageira.

Em seguida, a vítima foi retirada do veículo pelas equipes da UR-22 e SAMU, em conjunto.

O trânsito ficou interrompido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o atendimento.