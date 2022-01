Vida Urbana Acidente entre caminhões deixa um motorista morto entre Brasilândia e Presidente Kennedy De acordo com a PRF, via precisou ser interditada neste domingo, 23

Na tarde deste domingo, 23, um acidente entre dois caminhões deixou ao menos uma pessoa morta em trecho da BR-153. A colisão ocorreu entre as cidades de Brasilândia e Presidente Kennedy. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via precisou ser interditada para atender a ocorrência. Pessoas que viajavam pelo trecho enviaram imagens da colisão entre os veí...