Um caminhão bitrem carregado de soja ocasionou o acidente de uma outra carreta, de um ônibus e de um carro de passeio na TO-080, na zona rural de Paraíso do Tocantins. O motorista e a passageira do veículo leve precisaram de socorro médico e foram encaminhados ao hospital devido aos ferimentos causados pela batida na traseira do segundo caminhão.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o último vagão do caminhão carregado com soja tombou e espalhou a carga na rodovia. Uma segunda carreta que trafegava no sentido oposto tentou desviar mas ainda bateu e saiu da pista. Na sequência um ônibus de viagem bateu na traseira do caminhão. Logo em seguida um carro de passeio, Fiat modelo Siena, bateu no vagão tombado.

Segundo a Polícia Militar (PM)o motorista do caminhão que havia tombado a caçamba e derramado toda soja na pista não estava no local do acidente quando os militares chegaram e as duas vítimas do Siena se encontravam dentro do veículo e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros informaram que as vítimas que estavam no Siena foram encaminhadas ao Hospital Regional de Paraíso do Tocantins, o motorista conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a passageira pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do ônibus sofreu ferimentos leves na mão, porém, recusou atendimento hospitalar.

Ainda de acordo com a polícia, uma das vítimas informou que o caminhão carregado de soja estava completamente desgovernado na pista e o vagão se arrastava pela rodovia antes de virar.