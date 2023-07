Um acidente de trânsito entre um caminhão e uma motocicleta deixou o condutor, um adolescente de 14 anos morto e a passageira que estava com o rapaz, ferida, em Alvorada do Tocantins, região sul do estado, na quarta-feira, 19.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram à equipe que uma Honda Biz colidiu na lateral de um caminhão Mercedes Bens, próximo às rodas traseiras, durante o cruzamento da avenida Ilírio Menegon com a rua 21 de Abril.

O condutor da motocicleta morreu no local. A passageira sofreu lesões nos braços e foi levada ao hospital.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista do veículo, saiu ileso. Segundo a corporação, ele ficou muito abalado com as circunstâncias, razão pela qual foi conduzido ao Hospital de Alvorada, onde recebeu atendimento.

Em seguida, a equipe o levou até a Delegacia de Polícia Civil, onde ele foi ouvido e liberado. Os veículos estavam com licenciamento e IPVA regularizados, portanto foram liberados.