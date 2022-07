Vida Urbana Acidente entre ônibus e carro mata um homem e deixa uma mulher em estado grave Colisão ocorreu na BR-153, entre Colinas e Brasilândia; Motorista do carro morreu carbonizado e a passageira do ônibus, uma mulher de 56 anos, ficou gravemente ferida

Um homem morreu carbonizado e uma mulher de 56 anos ficou gravemente ferida após um ônibus de transporte de passageiros e um carro colidir na BR-153, entre Colinas e Brasilândia, noroeste do estado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), por volta das 2h45 a equipe recebeu ligação com informações de que um ônibus havia colidido com um car...