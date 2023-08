Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou uma pessoa ferida. A batida ocorreu no km 797 da BR-153 em Talismã por volta das 20h50 deste domingo, 6.

O motorista do caminhão contou à Polícia Militar que parou em um posto e aguardou no acostamento para realizar o retorno, mas quando fez a conversão à esquerda ouviu uma batida na carreta. Ele disse ainda que a colisão causou danos materiais nos dois veículos.

O motorista do ônibus foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Alvorada, devido ter sofrido algumas lesões leves.

Ao chegarem no local, os policiais fizeram o controle do trânsito com o apoio dos colaboradores da empresa Ecovias do Araguaia e depois o trânsito foi liberado.