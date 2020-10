Vida Urbana Acidente em supermercado deixa um morto e oito feridos em São Luís; assista Ainda não há informações sobre as causas do acidente, que ocorreu na noite da última sexta-feira, 2

Prateleiras com produtos desabaram e atingiram clientes em um supermercado na noite desta sexta-feira, 2, em São Luís. Em mensagem no Twitter, o governador do Maranhão, Flávio Dino, confirmou que uma pessoa morreu e oito ficaram feridas. “Equipes finalizando os trabalhos no local do acidente no Supermercado Mateus. Números atualizados: 1 vítima fatal e 8 fe...