Redação Jornal do Tocantins

Um proprietário de um guincho, de 48 anos, morreu em um acidente durante uma manutenção de rotina em um pátio ao lado de um posto de combustíveis, em Colinas do Tocantins, região noroeste do estado, segundo a Polícia Militar (PM). A vítima não teve o nome divulgado.

Segundo a corporação, o acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 10, quando o homem fazia a manutenção do veículo, momento em que a prancha do guincho se soltou e teria batido na cabeça da vítima, que caiu no chão e morreu.

Ainda de acordo com informações da PM, o local precisou ser isolado para ser periciado pela equipe técnica.