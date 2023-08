Redação Jornal do Tocantins

Um motorista morreu e outra pessoa ficou ferida, em um acidente de trânsito que ocorreu no km 571 na BR-153, em Santa Rita do Tocantins, região leste do Estado, na madrugada desta sexta-feira, 18. A vítima não teve a identidade revelada.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta de 1h50min. O veículo, um veículo Toyota/Corolla saiu da pista, bateu em uma árvore e depois pegou fogo.

O passageiro apresentou ferimentos graves e foi encaminhado para o hospital de Gurupi. Ainda conforme a PRF, o Corpo de Bombeiros Militar e o Instituto Médico Legal estiveram no local para prestar auxílio.