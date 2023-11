Redação Jornal do Tocantins

Um acidente entre um carro de passeio e uma moto deixou uma motociclista, de 27 anos ferida na manhã desta segunda-feira, 27, na avenida NS-06, na entrada da quadra 106 norte (Arne 12), conforme informações da Prefeitura de Palmas. A mulher não teve a identidade divulgada.

Segundo a prefeitura, agentes de Trânsito e Transportes da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) estiveram no local e atenderam a ocorrência.

De acordo com a prefeitura, a batida ocorreu na entrada da quadra, no momento em que o carro, ao tentar entrar na quadra, atingiu a motocicleta que transitava na via da direita.

A motociclista teve escoriações e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu), e conduzida a Unidade de Saúde.