Vida Urbana Acidente deixa mais de 3 mil casas sem energia na Capital Energisa afirma que concluiu a substituição do poste com o transformador de energia elétrica às 05h40 deste domingo, 4

Um servidor público municipal, de 42 anos de idade, se feriu em um acidente de trânsito ocorrido na LO-5, às 19h25 deste sábado, 3, próximo ao Hospital Geral de Palmas (HGP), quando ele conduzia um veículo de passeio e bateu em um poste com transformador de energia elétrica, o que deixou mais de 3 mil casas no escuro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando c...