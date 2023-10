Redação Jornal do Tocantins

Um acidente de trânsito deixou uma jovem de 18 anos morta, e mais quatros pessoas de 13, 15, 20 e 25 anos, feridas na rodovia TO 407, KM 04, na zona rural de Carrasco Bonito, extremo norte do Estado, na manhã deste sábado, 28, conforme a Polícia Militar (PM).

Segundo a corporação, ao chegar no local, a ambulância local prestava socorro ao condutor de 25 anos que estava inconsciente e com vários hematomas pelo corpo.

A jovem de 18 anos, teve o óbito constatado pela equipe de saúde no local.

Segundo relatos de testemunhas à polícia, o veículo transitava na TO-407 e na altura do km 04 sentido saída para TO-201, o condutor perdeu o controle, invadiu a contramão de direção, passou por cima do meio fio e capotou. O carro parou na mata, depois de uma cerca.

Ainda conforme os relatos de testemunhas, mais três vítimas, um adolescente de 13 e 15 anos e um jovem de 20 anos foram socorridas e levadas ao hospital municipal de Augustinópolis com várias escoriações e dores pelo corpo.

De acordo com a PM, a perícia foi acionada e compareceu no local do acidente. O corpo da jovem foi conduzido pelo Instituto Médico Legal para os procedimentos legais. O veículo ficou aos cuidados da família para remoção.