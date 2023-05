Redação Jornal do Tocantins

Um acidente na TO-110 deixou dois homens mortos e uma criança, de 9 anos, ferida após a carreta que estavam tombar na noite deste sábado, no sudeste do Tocantins. O acidente aconteceu por volta de 23h39, no município de Novo Jardim, próximo ao trevo que dá acesso ao estado da Bahia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a carreta estava carregada de soja e ainda não há informações sobre o que causou o acidente. No local, os militares encontraram o passageiro Luan Matheus da Silva Ferreira Sousa consciente e com um ferimento grave no braço esquerdo. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital de Dianópolis, mas morreu na transferência para outro centro hospitalar.

A criança estava desorientada, em choque, andava pela pista e estava com escoriações pelo corpo. Foi encaminhada para os cuidados da equipe médica do Hospital de Porto Nacional. O motorista Fábio Cerqueira de Souza já estava sem vida, fora do veículo, quando os bombeiros chegaram.