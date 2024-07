Vida Urbana Acidente deixa ciclista morto na rodovia TO-201 De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta teria colidido na traseira da bicicleta entre Sítio Novo do Tocantins e Axixá do Tocantins

Um ciclista, de 39 anos, morreu após uma colisão contra uma motocicleta na rodovia TO-201, entre Sítio Novo do Tocantins e Axixá do Tocantins. A ocorrência foi registrada por volta das 8h20 de terça-feira (2). Os nomes das vítimas não foram divulgados. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a motocicleta teria colidido na traseira de...