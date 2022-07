Vida Urbana Acidente de trânsito deixa uma pessoa morta em Palmas O motociclista cruzou na frente de uma caminhonete; outro acidente de trânsito ocorreu em Araguaína na sexta-feira

Na manhã deste sábado, 9, por volta das 6h uma caminhonete e uma moto colidiram na Avenida NS-01, na quadra 501 norte em Palmas. O condutor da motocicleta veio a óbito e o motorista da caminhonete não apresentava lesões. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o motociclista cruzou em frente da caminhonete, o condutor do carro tentou desviar, porém não co...