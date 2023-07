Redação Jornal do Tocantins

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e um caminhão, deixou pelo menos três mortos e dois feridos no final da tarde desta terça-feira, 4, por volta das 17h50 na rodovia TO-040, próximo ao município de Dianópolis, região sul.

Em nota divulgada pela corporação ressalta que os brigadistas Renaldo Oliveira de Aguiar e Leandro Bezerra Ribeiro morreram ainda no local do acidente. O soldado Felipe Gomes Lima foi socorrido mas morreu a caminho do hospital.

Segundo a corporação, a equipe de combate a incêndio estava realizando a ronda do fogo, em sua viatura, quando por volta das 17h45 colidiu com caminhão e veio a capotar na estrada para a garganta, próximo ao posto Jalapão em Dianópolis.

Segue estável no hospital os brigadistas Antonio Jose Moura Marques e Rayson Sousa Rodrigues.

Ainda de acordo com a nota, Felipe Gomes Lima foi aprovado no concurso público de 2021, e inserido nos quadros da corporação em 14 de dezembro de 2022. O soldado estava há seis meses servindo na 2ª Companhia de Bombeiros Militar, em Dianópolis, onde residia.