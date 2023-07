Nesta quarta-feira, 12, por volta das 4h, um acidente com uma van que realizava o transporte interestadual de passageiros deixou nove pessoas feridas, entre elas cinco mulheres de 61, 62, 74, 51 e 25 anos, e quatro homens de 64, 66, 25 anos e o motorista de 27 anos.

Conforme o relatório da Polícia Militar, o veículo realizava a linha Araguaína(TO)X Marabá(PA). O acidente ocorreu após o veículo sair da pista, na TO-164, a km 85 da cidade de Xambioá, região norte do estado.

De acordo a Polícia Militar, ao chegar no local do acidente encontrou nove passageiros feridos, encaminhados em seguida para o hospital regional da cidade por duas ambulâncias do município de Araguanã, com ferimentos leves.

Ainda segundo os agentes, o motorista que conduzia o veículo informou que a van deslizou no acostamento, no momento do acidente, e tombando logo em seguida.