O operador de máquinas Eustácio Filho Tavares da Silva, de 56 anos, faleceu na manhã deste sábado em um acidente de trânsito fatal, ocorrido por volta das 6h15 na Avenida Joaquim Aires, no setor Vila Nova, em Porto Nacional, após levar uma batida na traseira da moto.

De acordo com o registro policial, quem causou o acidente é Joabi Machado de Oliveira, de 27 anos, que dirigia um Gol vermelho quando bateu na traseira da Honda Tornado, amarela, pilotada por Eustácio Silva. No choque, o motociclista ficou embaixo do gol e morreu ainda no local.

O motorista do gol estava próximo ao local e disse aos policiais militares não iria fugir, assumiu a autoria do acidente, mas responsabilizou o motociclista. "O motoqueiro estava na minha frente, freou e eu não consegui parar”, segundo o registro dos policiais.

Os militares observaram que o autor do acidente estava aparentemente embriagado, cambaleante, sonolento e forte cheiro de álcool. O motorista confirmou ter bebido antes do acidente.

Uma adolescente de 15 anos que estava com o motorista afirmou aos policiais, testemunhou ao afirmar aos policiais que teria passado a noite em festa na companhia do autor do acidente, onde ingeriram bebidas alcoólicas.

Os dois foram levados para a 11ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Porto Nacional. A delegada Fernanda de Siqueira Correia lavrou o auto de flagrante. "A partir das informações preliminares acerca da dinâmica do acidente, entende-se que há indícios de que Joabi agiu com imprudência ou negligência na condução de seu veículo automotor, vindo a causar a colisão que culminou no óbito do condutor da motocicleta abalroada", afirma a delegada no despacho.

Não houve fiança arbitrada por se tratar de crime inafiançável, segundo anotou a delegada. A autoridade policial também fez a requisição de exames periciais, exame de lesão corporal do motorista, o exame necroscópico da vítima e o exame pericial no local do acidente.