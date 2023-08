Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 46 anos, identificado como Eldisom Pereira Barbosa, morreu em um acidente com uma pá carregadeira (trator) na quinta-feira, 3, ao perder o controle do veículo em uma ladeira em uma fazenda próximo a Ipueiras, região central do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, por volta das 17h45min, ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima presa embaixo do veículo e sem os sinais vitais.

Testemunhas informaram aos militares que o veículo tombou quando a vítima ia guardar a máquina e perdeu o controle do veículo em uma ladeira.

Um caminhão guindaste chegou a ser acionado para que fosse feito o levantamento da máquina e a retirada da vítima que estava embaixo do veículo.

Ainda conforme os bombeiros, o corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal. A perícia também esteve no local da ocorrência.