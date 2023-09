Redação Jornal do Tocantins

O acidente registrado na TO-040, em Dianópolis, nesta segunda-feira, 18, deixou uma pessoa com ferimento grave e suspeita de traumatismo craniano, segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

As informações preliminares divulgadas mais cedo, eram cinco vítimas, mas a corporação atualizou o número para 14. Destas, duas vítimas estavam no carro de passeio, uma no caminhão e onze na Van.

A corporação informou que o acidente envolveu uma Van que fazia transporte de passageiros, um carro de passeio e uma carreta. A carreta vinha da região de Luís Eduardo Magalhães (BA) e os outros dois carros faziam a direção contrária.

Este é o segundo acidente em menos de quatro dias no mesmo trecho, onde, na última quinta-feira, 14, dois motoristas morreram ao bater as carretas que dirigiam e explodirem.

“Com a alta temperatura da explosão da carreta de combustível que colidiu com a carreta com soja, o asfalto ficou deteriorado e um desvio foi construído pela AGETO”, divulgou a corporação.