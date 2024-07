Vida Urbana Acidente com carro funerário e mais três veículos deixa feridos na BR-153 Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um homem de 59 anos sofreu ferimentos leves. Ainda não há informações se havia algum corpo transportado no carro funerário

Um grave acidente entre um veículo funerário e outros três veículos deixou feridos no km 238 da BR-153. A ocorrência foi registrada no fim da tarde desta quinta-feira (11), por volta das 17 horas, em Colinas do Tocantins, região noroeste do estado. Leia também: Ivory de Lira segue internado em Goiânia com quadro renal e cardíaco grave Proprietário rural faz acordo para evitar processo por crime ambiental Segundo informa...