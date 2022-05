Vida Urbana Acidente com caminhonete de cliente causa morte de mecânico em Sampaio Segundo noticiou o G1 Tocantins, uma testemunha contou que um pouco antes do acidente, a vítima relatou ao proprietário da caminhonete, problemas no veículo

Após ser imprensado contra uma árvore por uma caminhonete, um mecânico de 43 anos morreu em Sampaio, na região do Bico do Papagaio, na segunda-feira, 2. Segundo informou a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu no momento em que a vítima trabalhava em uma oficina que funcionava no quintal da própria casa. Segundo noticiou o G1 Tocantins, uma testemunha contou...