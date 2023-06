Na manhã desta sexta-feira, 9, um acidente de trânsito com um caminhão na BR-153 no km 788, em Talismã, cidade situada na região sul do Estado, deixou o motorista do veículo ferido e com fratura no pé.

De acordo com a Ecovias do Araguaia, a vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhada para o Hospital Regional de Alvorada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o passageiro saiu ileso.

No local, há interdição parcial de pista com ‘pare e siga’. O bloqueio começou por volta das 6h50min desta sexta-feira. A Ecovias do Araguaia recomenda atenção dos motoristas e indica que reduzam a velocidade ao passarem pelo trecho.