Redação Jornal do Tocantins

O motorista de 57 anos, Ivan Carlos Della Bella, tombou o caminhão na BR-153, a 15 km da cidade de Colinas do Tocantins, ao tentar evitar batida frontal com um veículo da funerária que invadiu a pista na contramão.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu nesta terça-feira, 18, por volta das 10h10.

Segundo o Corpo de Bombeiro, o condutor do caminhão informou a equipe que ao perceber o veículo realizando uma ultrapassagem no sentido contrário da rodovia, pensou que iria bater no caminhão, então, tentou manobrar, mas perdeu o controle e tombou na pista.

O motorista foi encaminhado para o hospital regional da cidade e o condutor do carro funerário ficou no local, para os devidos procedimentos legais.