Um acidente com ônibus que realizava o transporte interestadual de passageiros deixou três pessoas mortas e 19 feridas após o veículo sair da pista, na BR-153, e tombar em Miranorte, por volta das 22h do sábado, 24, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Informações da PRF apontam que o veículo realizava a linha Tucuruí (PA) x Goiânia (GO). O acidente ocorreu no quilômetro 410 sentido a capital goiana, onde fica a sede da empresa.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou que entre as vítimas com ferimentos, 19 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Miracema. Uma delas morreu no hospital e as demais seguem sob os cuidados da equipe multiprofissional.

Uma outra passageira ferida no acidente, foi socorrida para o Hospital Regional de Paraíso do Tocantins, mas acabou transferida para o Hospital Geral de Palmas e segue em observação, divulgou a SES.

Viaturas dos Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ambulâncias de municípios vizinhos foram mobilizadas para o socorro às vítimas. O Instituto Médico Legal realizou a remoção dos corpos das vítimas mortas no acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que esteve no local com equipes de resgate mas as vítimas com ferimentos foram encaminhadas para hospitais de Miranorte e Miracema, em ambulâncias de municípios vizinhos, por isso não houve atuação da equipe.

O veículo, um Mercedes-Benz/Marcopolo Paradiso LD de 2016 com capacidade para 50 passageiros, tem placas de Goiânia(GO). Uma retroescavadeira auxiliou na remoção do ônibus.