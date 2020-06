A Associação Comercial e Industrial de Araguaína (Aciara) encampou o questionamento dirigido “aos governantes” sobre a falta de R$ 300 mil para completar a instalação de 8 leitos de UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Regional de Araguaína (HRA) o que permitiria flexibilizar a reabertura do comércio local.

A campanha “Por que parou? Parou por que?” afirma que cerca de 30% do comércio da cidade está fechado por falta de R$ 300 mil para terminar de equipar leitos de UTIs.

“Soubemos desse valor em diálogo com o prefeito Ronaldo Dimas e a entidade decidiu se manifestar, porque esse valor daria para terminar de equipar oito leitos de UTIs, que já estão quase prontos no hospital regional, faltando alguns equipamentos, capazes de dar folga ao sistema de saúde e assegurar a flexibilização do comércio”, explica o gerente da Aciara, Roger Sousa Kuhn.

Araguaína é o epicentro da Covid-19 no Tocantins com 1.971 casos até a quarta-feira,3, e vai editar um novo decreto, na sexta-feira, autorizando parte do comércio a retornar com as venda, mediante algumas restrições para evitar a propagação da doença.

Nesta quinta-feira, a prefeitura publicou no site institucional um formulário (pode ser acessado aqui) em que o comerciante que vai reabrir suas atividades preencha com dados da empresa, proprietários e informações do tamanho do local (em metros quadrados) da área de vendas, máxima de pessoas por área de vendas e quantidade de funcionários.

Além disso, estão obrigados a disponibilizar álcool 70 graus INPM líquido ou em gel para funcionários e clientes, evitar superlotação do espaço físico interno, manter distanciamento, divulgar informações sobre a prevenção e permitir entrada somente de pessoas com máscara. A nova flexibilização valerá a partir de segunda-feira, 8.