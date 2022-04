Vida Urbana Abril Laranja é dedicado à prevenção de maus-tratos e crueldade contra animais Punições previstas aos infratores que cometerem esse tipo de crime são aumentadas de acordo com a gravidade e a reincidência

No Brasil, maus-tratos contra animais são crimes, com previsão de penas que podem chegar a cinco anos de prisão, pagamento de multa e inclusão do nome do infrator no registro de antecedentes criminais. Por isso, no quarto mês do ano, é celebrado o Abril Laranja, periodo dedicado à prevenção da crueldade contra animais. Além da Lei federal de Crimes Ambientais n° 9.605/1998, o...