Vida Urbana Abrigos de Petrópolis têm 875 pessoas, 12 dias após tragédia Mortos chegam a 229 e há 20 pessoas desaparecida

Depois de 12 dias de buscas em Petrópolis, cidade na região serrana do estado do Rio de Janeiro atingida por um temporal no dia 15, o número de mortos na tragédia chega a 229, com 20 pessoas ainda desaparecidas. Os abrigos, montados pela prefeitura em 13 escolas da cidade, têm 875 pessoas. A identificação dos mortos é feita pela equipe técnica e científica da Pol...