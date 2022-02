Vida Urbana Abre e Fecha: comércio estará aberto e bancos fechados no Carnaval Agências bancárias voltam a funcionar a partir das 12 horas da quarta-feira

Apesar das administrações municipais e da Estadual decretarem ponto facultativo para o período de Carnaval, as datas não são consideradas como véspera e feriados para o comércio em geral. A Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2023, publicada no site da Fecomércio, diz que fica permitido o trabalho no comércio em geral na próxima terça-feira, 1º. Conforme o docume...