Redação Jornal do Tocantins

Uma abordagem policial a um carro em estado precário de conservação resultou na prisão de um homem de 28 anos com mandado de prisão definitiva em aberto por roubo. O fato ocorreu na madrugada deste sábado, 4, na região sul de Palmas.

Equipes do 6° Batalhão da Polícia Militar (6°BPM) avistaram o veículo I/Peugeot, cor prata, com placa de Brasília (DF)ocupado por três pessoas. Segundo a PM, o carro estava em “péssimo estado de conservação” e chamou a atenção da guarnição, que fez abordagem para averiguação da documentação e do condutor.

A PM disse que, durante a abordagem, constataram que o veículo era "Finan" e que um dos ocupantes, identificado pelas iniciais C.A.L.S, apresentou dados pessoais falsos, fazendo-se passar por outra pessoa, M.J.A.S, seu irmão.

Em consulta ao sistema, a equipe verificou que M.J.A.S foi vítima de tentativa de homicídio. Ao ser questionado sobre a tentativa de homicídio contra ele, o suspeito negou veementemente. No entanto, segundo a polícia, as respostas dadas pelo suspeito eram contraditórias, pois disse “por duas vezes”, nomes diferentes do seu genitor

A PM disse que ele foi levado para a 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil para realizar a identificação criminal. Lá, confirmaram a existência de um mandado de prisão pendente de cumprimento em seu desfavor.

O JTo checou que o mandado foi expedido pela 4ª Vara Criminal e Execuções Penais de Palmas, datado em 21 de abril do ano passado, pelo crime de roubo, Lei 2848, artigo 157.