Nesta quinta-feira, 22, ocorre a abertura do Circula Minc com parceria do Governo do Tocantins, às 19h no auditório do Palácio Araguaia. As oficinas serão para capacitar e informar técnicas aos agentes culturais dos municípios tocantinenses sobre a adesão e recebimento dos recursos da Lei Paulo Gustavo.

Em maio, o governo federal confirmou que o Estado receberá o investimento de R$ 41,7 milhões para o setor cultural para aplicação em projetos. Segundo o governo federal, o repasse para Tocantins é o quarto maior entre os estados do Norte do país, com R$ 25,5 milhões destinados ao governo estadual e R$ 16,2 milhões para os 139 municípios.

A oficina ocorre no dia 23, no auditório Cuíca da Universidade Federal do Tocantins, das 8 às 18h, conduzida pelo diretor de Articulação e Governança da Secretaria dos Comitês de Cultura do MinC, Pedro Vasconcellos, e a coordenadora técnica Laís Valente e também contará com apresentações culturais regionais.

O secretário de Estado da Cultura, Tião Pinheiro, ainda informa que a participação dos gestores públicos é fundamental para o sucesso e o fomento da cultura no Tocantins. Além da iniciativa do Governo do Tocantins em recriar a Secretaria de Estado da Cultura e orientar para ações que fortaleçam o fazer cultural do Estado.